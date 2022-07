Proben für Broadway-Musical „Hamilton“ sind gestartet

Rund zweieinhalb Monate vor der Deutschland-Premiere des Broadway-Musicals „Hamilton“ haben in Hamburg die Vorbereitungen für das Stück begonnen. Die ersten Proben für das mit elf Tony-Awards ausgezeichnete Musical habe es in externen Proberäumen in der Speicherstadt gegeben, teilte Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. Dort probten nun die 34 Darstellerinnen und Darsteller musikalisch, szenisch und choreographisch mit dem amerikanischen und dem deutschen Kreativteam.

Hamburg - Das Set werde schließlich ab dem 22. August im Operettenhaus aufgebaut und am 10. September treffen das Darsteller-Team und das Orchester erstmals zusammen. Die erste Preview der Show gibt es den Angaben zufolge schließlich am 24. September und am 6. Oktober wird Premiere gefeiert.

Die Hauptrolle von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, wird Musicalstar Benét Monteiro („Die Eiskönigin“, „Mamma Mia!“) übernehmen. Das Hip-Hop-Musical über die Gründungsväter der USA feierte 2015 am New Yorker Broadway Premiere und löste einen Hype aus. Die deutsche Inszenierung des Musicals ist seit Jahren in Arbeit. Allein an der Übersetzung haben der Rapper Sera Finale und der Musicalautor Kevin Schroeder drei Jahre lang gefeilt.

„Hamilton“ löst das Musical „Tina - Das Tina Turner Musical“ ab, das am 18. August das letzte Mal in Hamburg auf die Bühne gebracht wird, bevor es im März 2023 in Stuttgart Premiere feiern soll. dpa