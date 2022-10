Produzentenpreise für „Aus meiner Haut“ und „Victim“

Die Produzenten des deutschen Kinofilms „Aus meiner Haut“ und der internationalen Ko-Produktion „Victim“ (Opfer) sind mit dem Produzentenpreis des Filmfestes Hamburg ausgezeichnet worden. Als beste deutsche Fernsehproduktion wurde „Das Wunder von Kapstadt“ von Produzent Christian Popp geehrt, wie die Hamburger Kulturbehörde am Samstag mitteilte. Die Produzenten von „Aus meiner Haut“ sind den Angaben zufolge Tobias Walker und Philipp Worm (Walker + Worm Film).

Hamburg - „Victim“ wurde von Michael Reuter, Naomi Levari und Saar Yogef (Electric Sheep) produziert.

Die Preise in den drei Kategorien sind jeweils mit 25.000 Euro dotiert. Ein Sonderpreis für Serien in Höhe von 10.000 Euro ging demnach an den Produzenten von „Reeperbahn Spezialeinheit FD65“, Christian Beetz.

Der seit 2014 bestehende Preis würdigt besondere Leistungen von deutschen Produzentinnen und Produzenten sowie von Film- und Fernsehproduktionsfirmen. Er wird in den Wettbewerbskategorien „Internationale Kino-Koproduktion“, „Deutsche Fernsehproduktion“ und „Deutsche Kinoproduktion“ vergeben. Der Sonderpreis für serielle Formate wurden zum zweiten Mal ausgereicht. Die Auszeichnungen wurden den Angaben zufolge am Freitagabend von Hamburgs Kulturstaatsrätin Jana Schiedek (SPD) im Rahmen des Filmfestes Hamburg überreicht.

Schiedek betonte, neben der Würdigung herausragender Leistungen von Produzenten solle der Preis auch Ansporn für ihr weiteres Schaffen sein. Dieses erfordere neben viel Geld, Kompetenz und Talent auch Mut, Entschlossenheit und Gestaltungskraft. dpa