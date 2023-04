Profiverträge für Hamburgs Handballer Hartwig und Benkendorf

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat zwei weitere Nachwuchsspieler mit Profiverträgen ausgestattet. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um den Linksaußen Alexander Hartwig und den Rückraumspieler Lennard Benkendorf.

Hamburg - Die beiden 20-Jährigen sollen hauptsächlich mit dem Bundesliga-Team von Trainer Torsten Jansen trainieren, aber weiterhin in der U21 in der viertklassigen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zum Einsatz kommen. Gleiches gilt für Torhüter Alexander Pinski (20) und Rückraumspieler Max Niemann (19), deren in der vergangenen Saison geschlossene Profiverträge um ein Jahr verlängert wurden. dpa