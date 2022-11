Projektentwickler erbringt Nachweise für geplanten Elbtower

Drei Kräne stehen in der Dämmerung auf der beleuchteten Baustelle des Elbtowers. © Jonas Walzberg/dpa

Er soll mit 245 Metern das dritthöchste Hochhaus Deutschlands werden. Nun hat der Projektentwickler Signa Real Estate für den geplanten Elbtower eine wichtige Hürde genommen und alle geforderten Nachweise für Fremd- und Eigenkapital sowie die Vermietung erbracht.

Hamburg - Der Projektentwickler Signa Real Estate hat für den geplanten Elbtower in der Hamburger Hafencity alle geforderten Nachweise für Kapital und Vermietung erbracht. „Wir freuen uns sehr, dass mit dem erfolgreichen Nachweis der weiteren Übergabevoraussetzungen für den Grundstücksübergang das nächste Etappenziel bei der Errichtung des Elbtowers erreicht ist“, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt am Mittwoch. Sobald die letzte Kaufpreisrate gezahlt sei, gehe das Grundstück an Hamburg Elbtower Immobilien und Signa Prime Selection über.

Der Nettokaufpreis für das Grundstück am Ostende der Hafencity direkt an den Elbbrücken, auf dem Signa seit dem vergangenen Jahr auf eigenes Risiko den Tiefbau vorantreibt, beträgt laut Kaufvertrag 122 Millionen Euro. Die erste Rate wurde am 17. Juni 2019 fristgerecht gezahlt. Die zweite Rate betrage 87 Millionen Euro, sagte ein Sprecher.

Der Chef der Signa Real Estate, Timo Herzberg, erklärte, die Hafencity Hamburg habe bestätigt, dass der Finanzierungsnachweis sowie der Nachweis über die Vorvermietung erfüllt seien. Die Zahlung der zweiten Rate könne damit fristgerecht erfolgen. Auf der Baustelle lägen die Arbeiten drei Wochen vor dem Zeitplan. „Aktuell wird der Betonstahl für die Bodenplatte eingebaut und noch in diesem Jahr die Bodenplatte für das Hochhaus betoniert.“

Das städtische Grundstück hätte mit den Nachweisen schon am Mittwoch an die zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko gehörende Gesellschaft übergehen können, wenn die zweite Rate schon bei der Stadt eingegangen wäre. Das muss es aber nicht. Denn zwischen den Vertragsparteien ist nach Behördenangaben vereinbart, dass die zweite Rate ein Jahr nach Bekanntmachung des Bebauungsplans fällig wird, also am 23. Dezember. Mit diesem Datum beginnt eine 14-tägige Zahlungsfrist.

Nach Signa-Angaben soll der voraussichtlich 950 Millionen Euro teure Elbtower bis 2026 fertiggestellt sein. Das vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Gebäude soll in die von Frankfurter Wolkenkratzern dominierte Topliga der höchsten Hochhäuser in Deutschland vorstoßen: Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird der Elbtower bundesweite Nummer 3 hinter dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in der Mainmetropole.

Die Signa-Holding ist in Deutschland auch als Eigentümerin der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt. Am Mittwoch wollte sich die Hamburgische Bürgerschaft noch einmal mit dem Projekt beschäftigen. Es ist umstritten. So haben die Linken ihren Antrag für die Aktuelle Stunde mit „Elbtower: Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Senats-Deal mit Skandal-Investor droht haushoch zu scheitern“ überschrieben. dpa