Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten: Anschlag geplant

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. © David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Wegen eines mutmaßlich geplanten Terroranschlags im Raum Hamburg beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Prozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 21 Jahre alten Angeklagten vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant zu haben. Außerdem soll er gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Waffengesetz verstoßen haben.

Hamburg - Der Deutsch-Marokkaner habe sich im Sinne der islamistischen Ideologie von Al-Kaida radikalisiert. Der Anschlag sollte in der Zeit um den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 verübt werden.

Der Angeklagte habe einen Sprengsatz nach dem Vorbild des Anschlags auf den Boston-Marathon vom 15. April 2013 bauen wollen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft kaufte er größere Mengen an Chemikalien sowie mehrere Hundert Schrauben und Muttern. Zudem soll der Angeklagte versucht haben, im Darknet eine Makarow-Pistole mit 50 Schuss Munition und eine Handgranate zu kaufen. Dabei geriet er an einen verdeckt agierenden Polizeibeamten. Bei der vereinbarten Übergabe der Waffen am 26. August 2021 in Hamburg wurde der junge Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. dpa