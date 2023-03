Prozess um Messerangriff: Verteidiger für geringe Strafe

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof hat die Verteidigung eine Haftstrafe unter zwei Jahren gefordert. Sein Mandant habe bei dem Streit am 13. März vergangenen Jahres nur seinen Kontrahenten loswerden wollen, erklärte Verteidiger Gregor Jezierski am Freitag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht. Der damals 31-Jährige habe wahrscheinlich gewusst, dass der Angeklagte Drogen dabei hatte und habe etwas abhaben wollen.

Hamburg - Sein Mandant habe nicht in Tötungsabsicht gehandelt, sondern dem anderen Mann lediglich in Schulter oder Arm stechen wollen.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wollte der 31-Jährige nach mehreren Faustschlägen des Angeklagten flüchten. Dieser sei ihm jedoch gefolgt und habe ihm ein Messer in den Rücken gestoßen. Nur dank einer schnellen notärztlichen Behandlung habe der 31-Jährige überlebt. In den fünf Monaten davor soll der Türke drei weitere Körperverletzungen an U- und S-Bahnhöfen begangen haben. Nur einen dieser Fälle räumte der 33 Jahre Angeklagte ein. In seinem letzten Wort sagte er, dass es ihm leid tue.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag zehn Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den 33-Jährigen gefordert. Die Vorwürfe zu insgesamt sechs Straftaten hätten sich in dem seit sechs Monaten laufenden Prozess bestätigt, sagte der Staatsanwalt. Die Härte der vom Staatsanwalt geforderten Strafe habe ihn überrascht, sagte dagegen Jezierski. Sein Mandant sei wegen Alkohol und Drogen bei den beiden eingeräumten Taten vermindert schuldfähig gewesen. In den vier übrigen Anklagepunkten plädierte er auf Freispruch. Eine Sicherungsverwahrung sollte das Gericht - wenn überhaupt - unter Vorbehalt verhängen. Der Verteidiger beantragte zudem, den Angeklagten in eine Entziehungsklinik einzuweisen. Die Kammer wollte ihr Urteil noch am Freitag verkünden. dpa