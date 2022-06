Prozess um Messerangriff vor Drogenhilfeeinrichtung

Ein halbes Jahr nach einer blutigen Auseinandersetzung nahe dem Hamburger Hauptbahnhof hat am Landgericht ein Prozess gegen drei Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten im Alter von 24, 27 und 44 Jahren gemeinschaftlichen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Hamburg - Die drei Georgier sollen am 14. Dezember einen anderen Mann vor einer Drogenhilfeeinrichtung lebensgefährlich verletzt haben. Mit einem Klappmesser habe ihm der 27-Jährige mindestens neunmal in den Oberkörper gestochen, hieß es am Mittwoch in der Anklage. Die beiden anderen Beschuldigten sollen den Angriff abgeschirmt und selbst mit einem Kettengliederschloss und einer Metallstange auf das Opfer eingeschlagen haben.

Als ein Begleiter des Angegriffenen den am Boden liegenden Verletzten wegziehen wollte, soll der 27-Jährige auch ihm einen Messerstich in den Oberkörper versetzt haben. Laut Polizei waren die Opfer damals 30 und 27 Jahre alt. Die drei mutmaßlichen Angreifer waren nach der Tat mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei konnte sie aber wenig später festnehmen. dpa