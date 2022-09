Prozess um Mord am Hamburger Michel: 47-Jähriger vor Gericht

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein tödlicher Messerstich für eine Beute von 250 Euro - um diesen Vorwurf geht es am Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg. In dem Mordprozess muss sich ein 47-Jähriger verantworten. Die Tat am Michel hatte für Entsetzen gesorgt.

Hamburg - Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes am Hamburger Michel muss sich ein 47-Jähriger von Donnerstag (09.00) an in einem Mordprozess verantworten. Die Anklage wirft dem mutmaßlichen Täter Mord und Raub mit Todesfolge vor.

Der Italiener soll sein Opfer am frühen Morgen des 28. März mit einem Messerstich in den Hals getötet haben. Zuvor hatte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft genau wie der 62-Jährige eine Bar in der Nähe der Hauptkirche besucht und dabei erfahren, dass der Portugiese Bargeld bei sich trug. Er folgte dem Mann beim Verlassen des Lokals und lauerte ihm laut Anklage an der Michelwiese auf.

Nach dem tödlichen Messerstich habe der mittellose 47-Jährige das Portemonnaie des Opfers mit 250 Euro an sich genommen. Dann sei der Angeklagte zunächst nach Hause gegangen und habe sich umgezogen. Anschließend sei er in die Bar zurückgekehrt, um seine Schulden zu bezahlen.

Ein Passant fand den leblosen 62-Jährigen am frühen Morgen und alarmierte die Polizei. Einen Tag später konnten die Beamten den Tatverdächtigen in einem Hotel im Stadtteil St. Georg festnehmen. Man gehe davon aus, dass sich der Angeklagte erst seit kurzem in Hamburg aufhielt, sagte ein Gerichtssprecher. Nebenkläger in dem Prozess seien die Ehefrau und der Bruder des Getöteten. Das Landgericht Hamburg hat acht Prozesstage bis zum 19. Oktober anberaumt. dpa