Prozess um Mord am Michel: Lebenslange Haftstrafe beantragt

Ein Drogensüchtiger ermordet einen 62-Jährigen und flieht mit einer Beute von 250 Euro - von diesem Ablauf einer Tat im März am Hamburger Michel ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie fordert nicht nur eine lange Haft.

Hamburg - Im Hamburger Prozess gegen einen 47-Jährigen, der für eine Beute von 250 Euro einen Mann mit einem Messer ermordet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Es sei zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen, sagte die Vertreterin der Anklage am Freitag in ihrem Plädoyer. Das würde eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließen. Der Drogensüchtige solle zudem in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Nebenklage schloss sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft an.

Nach deren Überzeugung tötete der Italiener, der Geldsorgen hatte, sein Opfer am frühen Morgen des 28. März mit einem Messerstich in den Hals. Er habe dann das Portemonnaie des Portugiesen an sich genommen. Die Anklage wirft dem gelernten Konditor Mord und Raub mit Todesfolge vor. „Die Beweislage war für den Angeklagten erdrückend“, sagte die Staatsanwältin.

Der Angeklagte hatte vor dem Landgericht zwar eingeräumt, den 62-Jährigen tödlich verletzt zu haben. Es sei aber mehr ein Unfall gewesen, er habe ihn nicht umbringen wollen, hatte der Mann beim Prozessauftakt seine Version der Geschehnisse geschildert. Ob er ihm Geld abgenommen habe, daran habe er keine Erinnerung. Er habe in der Nacht viel getrunken und Drogen genommen.

Das Urteil wurde noch am Freitag erwartet. dpa