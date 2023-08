Pulverfass feiert im September 50. Geburtstag

Travestie-Künstlerin Suzan Furtado steht auf der Bühne der Show „Urban Jungle“ im Pulverfass Cabaret. © Marcus Brandt/dpa

Das Hamburger Travestie-Cabaret Pulverfass an der Reeperbahn feiert am 10. September mit einer großen Gala seinen 50. Geburtstag. Es ist nach Angaben der Betreiber das größte Travestietheater Europas. Das Cabaret sei ein Denkmal in der Hamburger Unterhaltungs- und Kulturgeschichte, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit.

Hamburg - 1973 übernahm Heinz-Diego Leers ein damaliges Striptease-Lokal von seinem Vater im Stadtteil St. Georg und plante, daraus eine Diskothek mit Go-Go-Tänzern zu machen, wie es hieß. Doch bei der Eröffnung hätten die Travestiekünstler die Begeisterung ausgelöst, so dass er sich schnell nur auf die Travestiekunst konzentriert habe.

2001 zog Leers dann mit dem Pulverfass nach St. Pauli und übergab die Leitung 2021 an Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel. Das Haus sei von Grund auf renoviert und auf neue künstlerische Füße gestellt worden, teilten die Betreiber weiter mit. Allein in diesem Jahr stehen den Angaben zufolge fünf eigene Shows auf dem Spielplan. dpa