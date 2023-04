Räume der Hells Angels durchsucht: 38-Jähriger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Bei einer Razzia im Drogenmilieu hat die Polizei am Mittwochmorgen in Hamburg-Billstedt mehrere Gebäude durchsucht und einen 38-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten Durchsuchungsbeschlüsse für drei Gebäude, darunter auch ein Clubhaus der Hells Angels, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering.

Hamburg - In einer Wohnung und in einer Garage entdeckten die Beamten zwei Zelte für den Anbau von Cannabis, 42 Cannabispflanzen und zahlreiches Plantagenzubehör. Ein 38-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa