Rainer Wendt: Gewerkschaftsboss beschimpft Grünen-Politikerin auf Facebook

Von: Kevin Goonewardena

Rainer Wendt, der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft DPolG äußert sich des Öfteren kontrovers in der Öffentlichkeit. Nun griff Wendt die Grünen-Politiker Emilia Fester in einem Facebook-Beitrag wegen ihrer Rede im Deutschen Bundestag an. Statt zu inhaltlicher Kritik, griff Wendt zu persönlichen Beleidigungen der Politikerin. © Christian Ditsche/Imago

Die Rede, die Grünen-Politikerin Emilia Fester im Bundestag hielt, ging viral. Auch Polizeigewerkschafts-Chef Rainer Wendt äußerte sich zu Fester – und griff die Politikerin persönlich an.

Hamburg – Für die Grünen zog Emilia Fester als bis dato jüngste Bundestagsabgeordnete im September 2021 in den Deutschen Bundestag ein, am Donnerstag, 17. März, hielt sie nun ihre erste Rede. Diese blieb von dem umstrittenen Chef der Polizeigewerkschaft GdPol, Rainer Wendt nicht unkommentiert.

Was genau Rainer Wendt über Emilia Fester schrieb und welcher Kritik sich Wendt nun ausgesetzt sieht, hat 24hamburg.de* hier zusammengetragen.

In einer flammenden Ansprache warb die Grünen-Politikerin für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus. „Ich war nicht in der Uni, ich war nicht im Ausland. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war, verdammt noch mal, nicht einmal in einem Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse“, mit diesen emotionalen Worten unterstrich sie den Verzicht, den sie selbst und ihre Generation gebracht habe. Wendt äußerte sich am Samstag, 19. März, auf Facebook zu Festers Äußerungen. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA