Raser erwischt: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Zivile Polizeibeamte haben in Hamburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt, nachdem er mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde im Hamburger Stadtbereich unterwegs war. Laut Angaben der Polizei von Freitag fiel der Mann in den Fokus der Beamten, nachdem er sie mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Elbbrücken überholt hatte.

Hamburg - Die Polizisten beobachteten daraufhin, wie der Mann ein unbeteiligtes Auto mit über 140 Kilometer pro Stunde rechts überholte, obwohl nur 80 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Daraufhin soll der 20-Jährige auf bis zu 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt und seine Fahrt fortgesetzt haben. Kurz darauf konnten die Beamten den Autofahrer anhalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Nach der Anordnung einer Blutentnahme stellten die Beamten den Führerschein und das Auto des 20-Jährigen sicher. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

Die Beamten waren als Teil der “Proof Video Data„-Besatzung unterwegs. Mit dem Videosystem können Polizisten aus ihrem Auto heraus die Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer messen. dpa