Raub auf Tankstelle: Täter droht mit Schusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat wohl zusammen mit einer Komplizin eine Tankstelle in Hamburg-Wilhelmsburg überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Mann in der Nacht zum Samstag die 55-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Schusswaffe. Er habe sie aufgefordert, ihr Bargeld auszuhändigen und flüchtete anschließend mit einer geringen Summe.

Hamburg - Eine junge Frau, die schätzungsweise zwischen 15 und 17 Jahren alt sein soll, hatte vor dem Verkaufsraum vermutlich auf den Tatverdächtigen gewartet und ihn dann begleitet. dpa