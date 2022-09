Rechnungshof äußert sich zur Haushaltslage 2022

Wenige Tage vor dem Einbringen des Haushaltsentwurfs in die Bürgerschaft durch den Senat meldet sich am Montag (11.00 Uhr) der Rechnungshof der Stadt zu Wort. Er will als oberster Kassenprüfer Hamburgs eine sogenannte Beratende Äußerung zur Haushaltslage 2022 abgeben. Der Senat möchte am Mittwoch seinen Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 in die Bürgerschaft einbringen.

Hamburg - Bisherigen Planungen zufolge umfasst er in den kommenden beiden Jahren Ausgaben in Höhe von mehr als 37 Milliarden Euro - 2023 sollen es knapp 18,3 Milliarden, 2024 gut 18,8 Milliarden Euro sein.

Am vergangenen Mittwoch hatte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) den Geschäftsbericht der Hansestadt für das Jahr 2021 vorgelegt. Danach ist Hamburg finanziell deutlich besser durch das zweite Corona-Jahr gekommen als gedacht. Nachdem die Bilanz der Kernverwaltung im ersten Corona-Jahr 2020 noch ein Minus von 426 Millionen Euro aufgewiesen hatte, lag das Ergebnis im vergangenen Jahr bei einem Plus von 299 Millionen Euro. Betrachtet man den Hamburg mit all seinen Beteiligungen und Tochterunternehmen, dann lag das Plus 2021 bei 623 Millionen Euro - nach einem Minus in Höhe von 322 Millionen Euro im Jahr 2020. dpa