Rechnungshof warnt vor neuen Krisen

Hamburgs Rechnungshof hält die Finanzlage der Hansestadt für relativ gut, warnt aber vor neuen Krisen. „Hamburgs Haushaltslage ist derzeit stabil“, erklärte Rechnungshofpräsident Stefan Schulz am Montag. Die Verwaltung habe die Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich bewältigt. Umso wichtiger sei es, dass der rot-grüne Senat nun seine Hausaufgaben für kommende Krisen mache.

Hamburg - „Es fehlt weiterhin eine klare Personalstrategie, und die Umsetzbarkeit der sehr ambitionierten Bauinvestitionsplanung droht zu einer kaum lösbaren Herausforderung zu werden“, warnte Schulz.

Der Rechnungshof attestierte der Stadt zwar, vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen zu sein. So seien die Steuererträge nie unter den langjährigen Trend gefallen. Von den 3,8 Milliarden Euro Corona-Mitteln für 2020 bis 2022 sei bisher nur rund die Hälfte gebraucht worden. Nun gelte es aber, aus Erfahrungen zu lernen und weitere Fehler zu vermeiden. „Bei den Soforthilfen gab es beispielsweise eine langanhaltende Unklarheit hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Umsatzsteuer“, betonten die obersten Kassenprüfer.

Der Haushaltsplan-Entwurf, den der Senat am Mittwoch in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen will, löse zwar eine Reihe aufgestauter Probleme. Allerdings seien die Mieten für die Schulen immer noch unplausibel niedrig angesetzt. Auch fehle eine Personalstrategie. Darüber hinaus bemängelt der Rechnungshof mit Blick auf Corona: „Der Senat nimmt es mit der Einhaltung der Schuldenbremse bei den Notfallkrediten nicht so genau.“ So hätten die schon im Dezember 2021 dargelegten Verstöße gegen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen beim Senat bisher oft nur zu ausweichenden Antworten geführt. dpa