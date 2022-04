Rechtsfreier Raum mitten in der Stadt – Polizei nachts nicht da

Von: Sebastian Peters

Eine Jugendbande hat in der Nacht mehrere Fahrzeuge beschädigt © Sebastian Peters

Nachts, sonntags und an Feiertagen: In Finkenwerder rückt die Polizei nur innerhalb ihrer Geschäftszeiten aus. Rechtsfreier Raum mit Öffnungszeiten. Ein Vorfall sorgt jetzt für Ärger.

Hamburg* – Ab 21:00 Uhr gleicht die ehemalige Elbinsel „Finkenwerder“ im Hamburger* Bezirk Hamburg-Mitte einem rechtsfreien Raum. Warum? Die örtliche Dienststelle der Polizei Hamburg*, die sogenannte Außenstelle, ist von montags bis freitags nur im Zeitraum von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr besetzt. Am Samstag sogar nur im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Von Sonntagen und Feiertagen zu schweigen. Innerhalb dieses Zeitraumes bleibt die „Außenstelle Finkenwerder“, die direkt am Fähranleger liegt, komplett geschlossen.

Ein Zustand, der bei Bewohnern in Finkenwerder häufig für Unmut sorgt. Eine Bewohnerin, die unbekannt bleiben möchte: „Was ist, wenn bei mir nachts eingebrochen wird und ich es mitbekomme? Soll ich 20 Minuten so tun, als ob ich schlafe?“ Aber nicht nur bei den Bewohnern sorgt das „warten auf die Ordnungshüter“ für Ärger. Erst beim letzten größeren Verkehrsunfall müssen Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg* über Funk extra nachfragen, wo die Kollegen der Polizei bleiben. Am Dienstag, 12. April 2022, ist es in Folge eines heftigen Streits zu einem folgenden schweren Unfall* gekommen. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.