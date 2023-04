Recyclinghöfe wegen Personalversammlung der SRH geschlossen

Die Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg (SRH) sowie der Energieberg Georgswerder bleiben am Samstag, 29. April, geschlossen. Grund dafür ist eine Personalversammlung der SRH, wie diese am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen drei Jahren sei pandemiebedingt keine Versammlung möglich gewesen. Dadurch sei das Interesse an einer Versammlung so groß, dass keine Notdienste angeboten werden können, teilte die SRH weiter mit.