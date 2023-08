Reis nach Schulterverletzung wieder im HSV-Training

Ludovit Reis. © Tom Weller/dpa

Nach seiner Schulterverletzung ist Ludovit Reis wieder in das Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. Einen Tag nach dem 4:3 des HSV im DFB-Pokal bei Drittligist Rot-Weiss Essen nahm der Mittelfeldspieler am Montag am Training der Ersatzspieler teil. „Ich fühle mich viel besser. Es war ein gutes Gefühl, wieder mit der Mannschaft zu trainieren“, sagte der Niederländer nach der Einheit in einer Medienrunde.

Hamburg - Der 23-Jährige hatte sich im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung bei den Glasgow Rangers (1:2) die Verletzung an der Schulter zugezogen und fehlte dadurch in den ersten beiden Ligaspielen und der Pokal-Partie in Essen. „Die Zuschauerrolle macht mich wahnsinnig. Da bin ich viel nervöser, als wenn ich spiele. Ich kann dann nicht ruhig sitzen“, meinte er.

Ob er schon am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport.1) im Spiel gegen Hertha BSC dabei ist, ließ er erst einmal offen. „Wir gucken weiter von Tag zu Tag, wie sehr ich die Belastung steigern kann. Ich fühle mich zwar gut, aber bei einer Schulterverletzung muss man immer vorsichtig sein“, sagte er. dpa