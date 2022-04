Rekord-Orang-Utan Bella feiert 61. Geburtstag

Orang-Utan-Dame Bella sitzt an ihrem 61. Geburtstag in ihrem Gehege im Tierpark Hagenbeck. © Daniel Reinhardt/dpa

Obst-Torte zum Rekord-Geburtstag: Die wohl älteste noch lebende Sumatra-Orang-Utan-Dame Bella hat am Dienstag in Hamburg ihren 61. Jahrestag gefeiert. Die eigens von der Futtermeisterin liebevoll hergestellte Torte wird die berühmte Seniorin des Tierparks Hagenbeck allerdings erst am Abend in Empfang nehmen. Die Tierpfleger kamen nicht auf die Anlage, weil eines der Tiere sie nicht verlassen wollte, wie Revierleiter Tjark Rüther-Sebbel am Dienstag sagte.

Hamburg - „Die Torte besteht aus schön durchgekochtem Reis und darin sind Obststückchen versenkt. Dann mit Quark bestrichen und mit Kiwistückchen verziert. Da hat unsere Futtermeisterin wirklich alles gegeben.“

An ihrem Geburtstag selbst war Bella gut drauf, wie Rüther-Sebbel weiter sagte. „Ihr geht es heute gut. Sie ist fröhlich und auf der Außenanlagen mit allen anderen Orang-Utans.“ Im Tierpark leben sieben Orang-Utans zusammen. In freier Wildbahn werden die Tiere dem Revierleiter zufolge zwischen 40 und 50 Jahre alt. Da den Experten noch kein älteres Tier als Bella bekannt ist, gilt sie als die wohl älteste noch lebende Orang-Utan-Dame der Welt. Bella kam den Angaben zufolge 1964 in den Tierpark Hagenbeck. Seitdem zog sie sechs eigene und drei Adoptivkinder auf.

Bella hat noch drei Zähne und macht sich für ihr Alter wirklich gut, erklärte Rüther-Sebbel. „Das Aufstehen dauert bei ihr ein bisschen länger, weil die Knochen eben alt sind. Wir versuchen, sie aus allem Stress rauszuhalten.“ Ihr Futter bekommt sie oft extra, damit sie sich nicht gegen die jungen Affen durchsetzen muss. Auf dem Speiseplan der Seniorin stehen oft süßes Obst, gekochte Kartoffeln, gekochter Reis oder auch Grießbrei mit Haferflocken. „Damit sie noch ein bisschen extra Energie bekommt.“ dpa