Risikospiel St. Pauli - Hansa: Bis Anpfiff weitgehend ruhig

St. Pauli Trainer Fabian Hürzeler steht vor dem Spiel im Innenraum. © Christian Modla/dpa/Archivbild

Erstmals seit März 2009 sind Anhänger von Hansa Rostock bei einem Spiel ihres Clubs beim ungeliebten FC St. Pauli. Bis kurz vor dem Anpfiff blieb es laut Polizei erst einmal ruhig.

Hamburg - Bis kurz vor dem Anpfiff der als Hochrisikospiel eingestuften Zweitliga-Partie des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock ist es nach Angaben der Polizei „weitgehend ruhig“ geblieben. Mit einem massiven Aufgebot hatte die Polizei am Sonntag versucht, die rivalisierenden Fanlager der beiden Vereine zu trennen. Die Polizei hatte die Fußball-Anhänger aus Rostock am Hauptbahnhof in Hamburg in Empfang genommen und zum Millerntorstadion begleitet. Vereinzelt wurden Böller und Pyrotechnik am Bahnhof und am Stadion gezündet.

Etwa 3000 Hansa-Fans waren in Hamburg erwartet worden. Auf einen möglichen Fanmarsch hatten sie verzichtet und waren mit einer Extra-U-Bahn direkt zum Stadion gebracht worden.

Außer der Hamburger Bereitschaftspolizei waren auch Kräfte aus Schleswig-Holstein, Berlin und der Bundespolizei als Unterstützung angefordert. Ein Hubschrauber flog über dem Heiligengeistfeld, mehrere Wasserwerfer waren um das Stadion postiert. Bei der ausverkauften Begegnung wurden keine alkoholischen Getränke im Stadion verkauft. Zusätzliche Ordner wurden innerhalb und außerhalb des Stadions hinzugezogen. Zwischen den Gästefans und den angrenzenden St. Pauli-Anhängern wurden Puffer eingerichtet.

Die Partie ist die erste seit März 2009, bei der wieder Hansa-Fans im Stadion des FC St. Pauli sein werden. Beim ersten Spiel der Mecklenburger nach dem Wiederaufstieg war das Kartenkontingent im Oktober 2021 nicht abgerufen worden, weil am Millerntor wegen der Corona-Pandemie eine 2G-Regelung geherrscht hatte. Aus Protest dagegen waren die Rostocker Anhänger nicht angereist.

Im April 2012 hatte die Partie auf Initiative der Polizei und auf Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ohne Gäste-Fans stattgefunden. 13 Monate zuvor war das Kontingent auf 500 personifizierten Rostocker Sitzplatztickets begrenzt worden. Aus Protest verzichteten die Fans. dpa