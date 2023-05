Röhren und Rattern: Tausende Biker bei Harley Days

Ein Teilnehmer fährt über das Veranstaltungsgelände auf dem Großmarkt Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Tausende Biker sind am Freitag für die Hamburg Harley Days an die Elbe gekommen - bei angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein. Das dreitägige Bikerfest auf dem Hamburger Großmarkt feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und den 120. Geburtstag des US-amerikanischen Motorradherstellers Harley-Davidson.

Hamburg - Die Veranstaltung auf dem etwa 40.000 Quadratmeter großen Gelände rund um die Hallen des Großmarktes ist nicht nur etwas für eingefleischte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Es gibt Stuntshows, einen Wettbewerb rund um das schönste umgestaltete Motorrad, eine Ausstellung zur Harley-Davidson-Geschichte und viele Konzerte. Einen Überblick über das Treiben auf dem Gelände können sich Besucherinnen und Besucher mit einer Fahrt im Riesenrad verschaffen.

Am Freitag sollten die Hardrockbands Bonfire aus Deutschland und Nazareth aus Großbritannien („Dream On“, „Love Hurts“) auf der Bühne stehen. Am Sonntag startet am Nachmittag die große Parade durch die Stadt mit mehreren Tausend Bikes. Für die Zeit der Ausfahrt sind die betroffenen Straßen für etwa 30 Minuten gesperrt.

Die Hamburg Harley Days gelten dem Veranstalter zufolge als eines der größten Biker-City-Events in Europa. dpa