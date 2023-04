Ruhige Verkehrslage trotz Sperrungen wegen Marathons

Schattenrisse von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind auf der Strecke zu sehen. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Trotz des sommerlichen Wetters hält sich der Verkehr auf Hamburgs Straßen in Grenzen. Auch die Streckensperrungen entlang der Laufstrecke des Haspa Hamburg Marathons am Sonntag führten nicht zu einem erhöhten Stauaufkommen in der Innenstadt, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.

Hamburg - Auf der Internetseite des Marathon Veranstalters zeigt eine interaktive Karte, welche Straßen zu welcher Zeit genau gesperrt sind und sein werden. Veranstalter und die Hamburger Polizei haben außerdem Hotlines für das Marathon-Wochenende eingerichtet, über die sich über Streckensperrungen informiert werden kann und Staus gemeldet werden können. „Bisher haben wir aber außergewöhnlich wenige Anrufe und Meldungen erhalten“, sagte eine Sprecherin am Infotelefon der Polizei.

Rund 25.000 Teilnehmer werden den Hamburg Marathon am Sonntag laufen. Von den Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich ist auch der Busverkehr betroffen. Der Hamburger Verkehrsverbund empfiehlt während des Marathons auf U- und S-Bahnen auszuweichen. dpa