Rund 3200 Menschen demonstrieren für Menschenrechte im Iran

Demonstrierende gegen das iranische Regime halten Flaggen und ein Transparent „Stoppt Hinrichtungen". © Georg Wendt/dpa

Seit mehreren Monaten gehen tausende Menschen im Iran auf die Straßen und protestieren gegen die Regierung und das islamische Regime. Unterstützung erhalten sie erneut auch aus Hamburg.

Hamburg - Rund 3200 Menschen haben am Sonnabend in Hamburg ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran gezeigt. Unter dem Motto „Unterstützung und Solidarität iranische Bevölkerung - Protest gegen iranisches Regime“ zogen die Teilnehmer von der Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt. Auf zahlreichen Plakaten und in Sprechchören forderten sie „Weg, weg, weg, Mullahs müssen weg“ und „Frau, Leben, Freiheit“. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich, es kam nur zu einigen Verkehrsbehinderungen.

Hintergrund sind die seit Monaten andauernden Proteste im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Sie starb im September 2022 im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Seither gibt es immer wieder Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Wegen der Demonstrationen wurden inzwischen Tausende festgenommen, mehrere Demonstranten wurden wegen unterschiedlicher Vorwürfe hingerichtet. dpa