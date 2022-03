Russisches Generalkonsulat in Ukraine-Farben angestrahlt

Das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg ist angeleuchtet. © Citynews TV/dpa/Archivbild

Das russische Generalkonsulat in Hamburg ist am Dienstagabend mit einem Beamer in den Farben der Ukraine blau-gelb angeleuchtet worden. Es sei ein Zeichen des Protests gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, teilte der Hörfunksender Radio Hamburg am Dienstag mit. Der Sender initiierte die Aktion, nach seinen Angaben tauchte ein Großbeamer das Gebäude des Generalkonsulates im Stadtteil Uhlenhorst gegen 19.

Hamburg - 40 Uhr in blau-gelbes Licht. Zehn Minuten später erklang die ukrainische Nationalhymne über Lautsprecher, die laut Radio Hamburg auf dem Dach eines anderen Gebäudes installiert waren.

Die Aktion wurde laut Initiatoren auf eigene Veranlassung gegen 20.00 Uhr beendet. Die Polizei bestätigte, dass von einem gegenüberliegenden Haus die ukrainische Flagge auf die Hausfassade projiziert worden sei. Strafbar soll sich bei der Aktion niemand gemacht haben.

„Mit dieser spontanen Aktion wollten wir ein deutliches Ausrufezeichen setzen gegen den unsinnigen und brutalen Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine führt“, sagte Geschäftsführer und Programmdirektor Marzel Becker.

Er berichtete dem „Hamburger Abendblatt“, dass die Initiatoren von russischen Konsulatsmitarbeitern gefilmt worden seien. „Ich muss zugeben, dass sich das komisch angefühlt hat. Es ist nicht so, dass mir das nichts ausgemacht hat.“ Weiteren Kontakt mit Mitarbeitern des Konsulats habe es nicht gegeben. dpa