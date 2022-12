Saad: Torvorlage zum Abschied von Norderstedt

Winterzugang Elias Saad vom FC St. Pauli hat sich mit einer Torvorlage vom Fußball-Regionalligisten Eintracht Norderstedt verabschiedet. Der 22 Jahre alte Stürmer bereitete am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen den SV Jeddeloh II in seinem letzten Spiel für die Eintracht den Treffer zum Endstand vor. Beim Trainingsstart des Zweitligisten FC St. Pauli am Freitag wird er bereits zum Kreis der Kiezkicker gehören.

Hamburg - „Die eineinhalb Jahre bei Eintracht Norderstedt waren die schönsten, die ich bisher hatte. Nun freue ich mich auf den FC St. Pauli“, sagte Saad dem „Hamburger Abendblatt“ (Montag) und betonte: „Ich bin heiß und habe richtig Bock.“

Mit zehn Treffern und vier Torvorlagen für die Norderstedter in der laufenden Saison der Regionalliga Nord hat er hohe Erwartungen beim Kiezclub geweckt. „Wir sehen bei ihm noch großes Entwicklungspotenzial, von daher passt er perfekt in unser Konzept“, hatte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann nach der Verpflichtung über den Außenstürmer gesagt. dpa