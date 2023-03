Saison für regionale Ziegen- und Schafskäse eröffnet

Ein Ziegenkäse mit dem Namen „Olle Zicke“ wird in der Meierei Nordweide ausgestellt. © Axel Heimken/dpa

In Schleswig-Holstein ist am Dienstag die Saison für regionale Schafs- und Ziegenkäse wiedereröffnet worden. Nach der winterlichen Melkpause sind von nun an wieder heimische Produkte zum Verkauf bereit, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (LKSH) mitteilte.

Süderlügum - „Viele Verbraucherinnen und Verbraucher achten heute vermehrt auf die Herkunft ihrer Lebensmittel“, sagte LKSH-Präsidentin Ute Volquardsen. Ein Ziel sei es deswegen, die Tradition Schleswig-Holsteiner Qualitätsprodukte zu erhalten. Auf dem Betrieb Meierei Nordweide läutete sie den Saisonauftakt gemeinsam mit der Vorsitzenden der Schleswig-Holsteiner KäseStraße, Cindy Jahnke, und der Hofbetreiberin Insa Petersen ein.

Schafe und Ziegen werden im Winter nicht gemolken, da sie während dieser Zeit trächtig sind und der Nachwuchs die Milch benötigt. In den regionalen Meiereien begann deshalb erst vor wenigen Wochen erneut die Käseproduktion, sodass nun die ersten Produkte wie Frisch- und Weichkäse erhältlich sind. Viele Hofkäsereien präsentieren laut der Landwirtschaftskammer zu diesem Anlass ihre Produkte. In Schleswig-Holstein sind 24 von ihnen in dem Verein KäseStraße verbunden, um den regionalen Absatz zu fördern. dpa