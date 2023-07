Sanierung der A1: Beeinträchtigungen im Hamburger Osten

Stockender Verkehr ist auf der Autobahn A1 in Hamburg in Richtung Norden zu sehen. © Bodo Marks/dpa

Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen wird es auf der Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt ab Montag zu Einschränkungen kommen. Die Arbeiten werden bis zum 18. September andauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. An den Wochenenden herrsche erhöhte Staugefahr, hieß es. Grundsätzlich würden sowohl in Richtung Lübeck als auch in Richtung Bremen zwei der drei Spuren befahrbar bleiben.

Hamburg - Nachts sowie an mehreren Wochenenden sei zum Teil nur eine Spur je Fahrtrichtung frei. Zeitweise werde es zu Sperrungen der Auffahrten Billstedt und Öjendorf in Richtung Lübeck sowie der Verbindungsrampe von der A24 zur A1 in Fahrtrichtung Süd kommen.

In dem betroffenen Abschnitt der A1 müsse der lärmmindernde offenporige Asphalt saniert werden. Da sich die Deckschicht großflächig auflöse, habe der Flüsterasphalt seine Wirkung verloren, hieß es. Die Autobahn GmbH des Bundes riet Autofahrern wegen der erhöhten Staugefahr an heißen Sommertagen ausreichend Getränke mitzunehmen. dpa