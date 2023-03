Schauspieler Aaron Hilmer über seine Rolle als Zuhälter

Schauspieler Aaron Hilmer bei einem Amazon Prime Event auf der Berlinale 2023. © Annette Riedl/dpa/Archivbild

Schauspieler Aaron Hilmer hat nur ein paar Fotos und einen Filmausschnitt gebraucht, um sich auf seine Rolle als Zuhälter in einer neuen Prime-Video-Serie vorzubereiten. Der 23-Jährige spielt die Szenegröße Klaus Barkowsky im Hamburg der 1980er Jahre. „Es gibt einen kleinen Filmausschnitt, wo man ihn mit seinem Lamborghini über die Reeperbahn fahren sieht - bei offener Tür, auf der Kante sitzend - und wo er einmal so einen Wahnsinnsblick zurückwirft“, sagte Hilmer kurz vor dem Start der Serie „Luden - Könige der Reeperbahn“ der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Hamburg - Manchmal seien es solche Kleinigkeiten, die schon ausreichten, aus denen man schöpfen könne. „Dieser Blick zurück, da steckt so viel drin: Da steckt das Charmante drin, dieses Anziehende und gleichzeitig sieht man aber auch, dass er wahnsinnig gefährlich und hart sein konnte.“

Mit der sechsteiligen Serie „Luden - Könige der Reeperbahn“, die auf wahren Begebenheiten beruht, erweckt Amazon Prime Video die Hamburger Reeperbahn der 1980er Jahre zu neuem Leben. Neben Hilmer stehen Jeanette Hain als Prostituierte und Noah Tinwa und Henning Flüsloh als Freunde von Klaus Barkowsky vor der Kamera. Die Serie startet am 3. März. dpa