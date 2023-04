Schlagzeuger Dirk Achim Dhonau erhält Hamburger Jazzpreis

Der Schlagzeuger Dirk Achim Dhonau erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Jazzpreis 2023. Der Preis zeichnet alle zwei Jahre Musikerinnen und Musiker aus, die einen besonders qualifizierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik in Hamburg geleistet und sich für die Belange des Jazz in der Stadt eingesetzt haben, teilte das Jazzbüro Hamburg am Montag mit.

Hamburg - „Der Schlagzeuger Dirk Achim Dhonau ist schon seit vielen Jahren einer der vielseitigsten Musiker in Hamburg. Mit seinem exzellenten Spiel und seinem großen persönlichen Erfahrungsschatz bringt er sich in besonderem Maße in unsere Jazzszene ein und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den Generationen“, sagte Réka Csorba, Geschäftsführerin vom Jazzbüro Hamburg.

Die Auszeichnung wird beim Hamburger Elbjazz Festival (9.-10. Juni) verliehen. dpa