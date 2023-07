Bei Feuer im Hamburger Altenheim: Polizisten retten bettlägrig Frau – Tragödie verhindert

Von: Sebastian Peters

Polizeibeamte retteten eine Frau aus dem Altenheim. Weitere Bewohner wurden durch Feuerwehrleute herausgeholt. Dieser Einsatz hätte in einer Tragödie enden können.

Hamburg – Mit einem Großaufgebot der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr reagierte man am Freitagmittag auf einen Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Hamburg-Poppenbüttel. Nach Angaben der Feuerwehr wurde gegen 13.20 Uhr aus dem Pflegeheim zum Heiligen Geist in der Straße Hinsbeek der Brand eines E-Rollstuhls in einem Therapiezimmer gemeldet. Neben mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen wurde auch ein Notarzt zum Einsatzort geschickt.

Feuer in Poppenbütteler Pflegeheim: Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz

Schnell eingetroffene Polizeikräfte konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr einen Bewohner in Sicherheit bringen. Bei ihrer Ankunft stellten die Feuerwehrkräfte fest, dass Rauch aus einem Fenster des Gebäudes drang und es brannte im ersten Obergeschoss. Sie leiteten sofort eine Menschrettungsaktion ein, einschließlich der Suche nach möglichen Personen im betroffenen Bereich, die möglicherweise in Gefahr waren.

Glücklicherweise stellte sich heraus, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand mehr im betroffenen Bereich befand und es keine Verletzten gab. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Gebäude umfangreich belüftet. Alle Bewohner konnten schließlich in ihre Wohnungen zurückkehren. Trotz der raschen Löschung entstand durch Qualm und Ruß ein erheblicher Sachschaden. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr für etwa eine Stunde im Einsatz.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sebastian Peters sorgfältig geprüft.