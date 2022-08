Scholz bei Trauerfeier für Uwe Seeler: TV überträgt

Fußballlegende Uwe Seeler. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Bundeskanzler Olaf Scholz wird an der Trauerfeier für Fußballlegende Uwe Seeler am 10. August im Volksparkstadion teilnehmen. Darüber informierte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. „Mit Uwe Seeler ist eine Legende gestorben. Er hat den deutschen Fußball geprägt und gefördert wie kaum ein Zweiter“, sagte der Sprecher und zitierte Kanzler Scholz:

Hamburg - „Mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen.“

Der NDR und das Erste übertragen die Trauerfeier für das HSV-Idol. Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte, überträgt er die Veranstaltung im Fernsehen von 13.30 bis 15.30 Uhr und im Internet bei NDR.de. Das Erste sendet von 13.59 Uhr bis 15.00 Uhr. Kommentator ist Alexander Bleick, in der Moderation sind Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes im Einsatz. HSV-Idol Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben.

Die Trauerfeier werde in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des HSV sowie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorbereitet, teilte der Hamburger Senat mit. Seeler war seit 2003 Ehrenbürger der Hansestadt. Der Einlass ins Stadion erfolgt ab 13.00 Uhr, die Trauerfeier beginnt um 14.00 Uhr. Am Vortag wird das virtuelle Kondolenzbuch noch einmal geöffnet.

Gäste der Trauerfeier werden gebeten, auf Blumenschmuck zugunsten einer Spende für die Uwe-Seeler-Stiftung zu verzichten. dpa