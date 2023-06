Scholz betont sozialdemokratischen Fußabdruck

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Landesparteitag der SPD in Hamburg die sozialdemokratischen Erfolge im Bund betont. Ein Sozialstaat mit gleichwertigen Arbeits- und Lebenskonzepten sei wichtig für Frieden und Demokratie, sagte Scholz am Sonnabend vor den rund 350 Delegierten. Als Beispiele nannte er die Milliardenfinanzierung für den sozialen Wohnungsbau, die Erhöhung des Mindestlohns, die Einführung des Bürgergeldes und Verbesserungen beim Wohn- und Kindergeld.

Hamburg - „Auch daran merkt man: Jetzt wird eine sozialdemokratisch geführte Regierung in Deutschland tätig.“

Der Bundeskanzler betonte die Einheit Europas in Krisenzeiten, die sich auch in der Solidarität mit der Ukraine zeige. Zuletzt habe das Treffen der 47 Regierungschefs in Moldau die Isolation von Russland und auch Belarus wegen des Angriffs auf die Ukraine deutlich gemacht. „Es werden mit Gewalt keine Grenzen in Europa verschoben, und dieser Grundsatz muss in Europa wieder gelten“, sagte Scholz unter großem Applaus.

Er war bereits mit Jubel und Standing Ovations vom Parteitag seines alten Landesverbandes im Bürgerhaus Wilhelmsburg empfangen worden. Es war sein erster Besuch eines Hamburger Parteitreffens seit Übernahme des Kanzleramtes. In Hamburg aufgewachsen, war Scholz von 2011 bis 2018 Erster Bürgermeister der Hansestadt. Inzwischen lebt er im brandenburgischen Potsdam, wo er auch bei der Bundestagswahl 2021 antrat und direkt gewählt wurde. dpa