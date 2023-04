Schonlau weiß um „eigene Gesetze“ im Derby gegen St. Pauli

Sebastian Schonlau vom Hamburger SV geht nach seiner Roten Karte vom Spielfeld. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Am Freitag treffen die Zweitligisten Hamburger SV und der FC St. Pauli im Derby aufeinander. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau hält nichts vom Fokus auf Siegesserien vor solchen brisanten Stadtduellen.

Hamburg - Für Kapitän Sebastian Schonlau vom Zweitligisten Hamburger SV zählt die zuletzt gestoppte Siegesserie des FC St. Pauli vor dem Derby nicht sonderlich. „Das hört sich immer blöd an, aber natürlich hat es seine eigenen Gesetze. Und vorher kannst du Serien haben, wie du willst“, sagte der 28-Jährige bei einer Medienrunde vor dem Stadtduell in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Der Innenverteidiger verwies auf das 0:3 des HSV beim Rivalen vom Millerntor in der Hinrunde. „Da waren wir die Mannschaft mit einer guten Serie und Pauli hatte das in dem Fall nicht.“

Knapp eine Woche vor dem Derby riss allerdings der zehn Spiele andauernde Siegeslauf von St. Pauli in der zweiten Liga beim 1:2 gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag. Aufstiegskandidat HSV holte nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Liga-Begegnungen. Zuletzt unterlagen die Hamburger 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern. „Es war einfach nicht das, was wir spielen wollten und schon mal gar nicht das Ergebnis, was wir haben wollten“, haderte Schonlau.

Vor dem Derby setzt er trotz des Erfolgsdrucks auch auf eine gewisse Gelassenheit. „Natürlich wollen wir die aufkommenden Emotionen mitnehmen“, meinte Schonlau und fügte hinzu, aber auch „nicht komplett durchdrehen“ zu wollen. dpa