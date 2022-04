Schüsse in Innenstadt: Verdächtiger wieder freigelassen

Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen in der Hamburger Innenstadt ist ein festgenommener Tatverdächtiger wieder freigelassen worden. Der Mann habe sich am Tatort auffällig verhalten gehabt, der Verdacht gegen ihn habe sich jedoch nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Hamburg - In der Nähe des belebten Jungfernstiegs war es nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Dienstagabend zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Der mutmaßliche Haupttäter habe mehrere Schüsse aus einer Waffe auf den Boden abgegeben. Dabei sei ein 35-Jähriger am Bein verletzt worden. Anschließend schlug und trat die Gruppe nach Polizeiangaben auf das Opfer ein. Der Mann sei mit einer Platzwunde am Kopf zu Boden gegangen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, er musste operiert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Vier oder fünf Menschen flohen laut Polizei anschließend zu Fuß vom Tatort. Nach Angaben des Sprechers sind sich die Ermittler mittlerweile sicher, dass sich Opfer und Täter kannten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. dpa