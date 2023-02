Schulkinder starten den Hamburger Frühjahrsputz

Unter dem Motto „Hamburg räumt auf!“ hat am Freitag die nach Angaben der Stadtreinigung größte Stadtputzaktion Deutschlands begonnen. 25 Schulkinder aus der zweiten Klasse der Grundschule Thadenstraße in Hamburg-Altona befreiten den Wohlers Park von achtlos weggeworfenem Müll. Das teilte die Stadtreinigung Hamburg am Freitag mit. Bislang haben sich rund 75.

Hamburg - 000 Teilnehmende in rund 1400 Initiativen bei der beliebten Frühjahrsputzaktion angemeldet.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Umweltbehörde in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Auch in diesem Jahr seien es wieder die Kinder und Jugendlichen, die die meisten Freiwilligen stellten, sagte der Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg, Rüdiger Siechau. „Aus den Kitas und Schulen kommen rund 85 Prozent aller Teilnehmenden.“ dpa