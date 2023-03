Schuppen 52 – Hier feiert König Charles in Hamburg

Mitten im Hamburger Hafen

Mitten im Hamburger Hafen, im sogenannten Schuppen 52, feiern König Charles III. und seine Camilla ihren Hamburg-Besuch.

Hamburg – Am 31. März 2023 empfängt Hamburg das britische Königspaar zu einem offiziellen Staatsbesuch. Zuvor war das Royal-Paar in Berlin angekommen. König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) wurden dort von Bundespräsident Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbende im Empfang genommen. Der Jubel am Brandenburger Tor über den königlichen Besuch war enorm.

Schuppen 52 – Hier feiert König Charles III. und Camilla ihren Hamburg-Besuch

Der Schuppen 52 ist eine beeindruckende Veranstaltungslocations im Hamburger Hafen, die ein Stück Hafen- und Seefahrergeschichte repräsentiert. Dieser historische Kaischuppen aus der Kaiserzeit steht unter Denkmalschutz und ist einer der wenigen erhaltenen seiner Art. Direkt am Wasser gelegen, bietet er einen atemberaubenden Blick auf die Elbe und das Hamburger Stadtpanorama. Mit einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern bietet der Kaischuppen Platz für bis zu 3.000 Personen und kann flexibel an verschiedenste Veranstaltungsformate angepasst werden.

In Hamburg stehen für die Royals mehrere offizielle Besuche an. Dabei trennt sich das Paar sogar. König Charles besucht die Schiffsanlegestelle Dockland und anschließend das Kreuzfahrtterminal Altona, währenddessen besucht Camilla (75) die Rudolf-Roß-Grundschule und spricht dort mit Kindern, Lehrern und Familien.

König Charles in Hamburg – Im Schuppen 52 wird der offizielle Empfang stattfinden

Nach dem Spektakel kehrt das Königliche-Paar zum Empfang in den Schuppen 52 im Hamburger Hafen ein. Dabei handelt es sich um einen alten Kaischuppen, der zu einer Eventlocation mit einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern umgebaut wurde und Platz für rund 3.000 Gäste bietet.

Im Schuppen 52 wurde unter anderem bereits der Deutsche Radiopreis 2020 gefeiert, sowie dutzende weitere Veranstaltungen und Messen abgehalten. Der alte Kaischuppen stammt noch aus der Kaiserzeit und ist einer der letzten, der so erhalten wurde.

