Schwerer Unfall auf der Autobahn A7: Frau in Hamburg verletzt

Von: Elias Bartl

Auch der LKW wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Dominik Waldeck

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 am frühen Dienstagmorgen. Ein LKW übersieht ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug und kracht in den Wagen

Hamburg – Schwerer Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des 31. Mai 2022. Eine Frau ist kurz hinter dem Autobahndreieck Hamburg-Südost mit ihrem Opel Corsa liegengeblieben. Nichts geht mehr, die Elektrik streikt. Die Dame ruft die Polizei und wartet in ihrem Auto auf die Helfer in Blau. Noch bevor die Polizei eintrifft, übersieht ein polnischer LKW-Fahrer das unbeleuchtete Pannenfahrzeug auf der Autobahn A1 und rammt es mit voller Wucht.



Die Dame kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Hier muss ein Schutzengel seine Arbeit verstanden haben, denn der Unfall hätte auch weitaus schlimmer ausgehen können. Der Trucker kam mit dem Schrecken davon. Für die Bergungsarbeiten musste der Verkehr auf der A1 einspurig um die Unglücksstelle geleitet werden. Es kam zu Staus und Behinderungen im morgendlichen Verkehr.