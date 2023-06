Schwimmer in Hamburg vermisst: 39-Jähriger möglicherweise in der Elbe ertrunken

Von: Marcel Prigge

Teilen

In Hamburg ist am Montagabend, 5. Juni 2023, möglicherweise ein 39-jähriger Mann ertrunken. Eine großangelegte Suchaktion ist vor Einbruch der Dunkelheit eingestellt worden. © Steven Hutchings/dpa

Seit Montag wird in Hamburg ein 39-Jähriger vermisst. Er ist mit Bekannten in die Elbe gesprungen und untergegangen. Eine großangelegte Suchaktion bleibt erfolglos.

Hamburg – Am Montagabend, 5. Juni 2023, ist in der Hamburger Elbe nahe dem Restaurant „Strandperle“ möglicherweise ein Mann ertrunken. Eine großangelegte Suchaktion am Ufer in Övelgönne samt Rettungstauchern und einem Hubschrauber startete, wurde jedoch am späten Abend kurz nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen.

Schwimmer in Hamburg vermisst: 39-Jähriger möglicherweise in der Elbe ertrunken

Nach Angaben der Polizei hätten Zeugen beobachtet, wie gegen 20 Uhr mehrere Männer ins Wasser gegangen seien. Einer von ihnen sei plötzlich untergegangen, ein anderer konnte sich noch ans Ufer retten. Laut dem NDR sei ein weiterer Mann dem Untergegangenen hinterhergesprungen, doch retten konnte er ihn nicht mehr.

Polizei, Feuerwehr und DLRG im Einsatz: Suchaktion wird am Montagabend abgebrochen

Neben Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und DLRG waren auch Taucher sowie ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera im Einsatz. Das Alter und die Identität des Mannes waren zunächst nicht bekannt, heißt es weiter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handle es sich bei dem Mann jedoch um einen 39-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Er sei mit Bekannten am Elbufer unterwegs gewesen.

2022 gleich 10 Menschen in Hamburg verunglückt: DLRG mahnt zur Vorsicht

Immer wieder kommt es zu Unfällen an der Elbe und an den Badestellen in Hamburg. Im Februar dieses Jahres ist ein Schulkind in die Elbe gestürzt und verschwunden. Insgesamt hat es im Jahr 2022 gleich zehn tödliche Unfälle in Hamburger Gewässern gegeben. Auch aus diesem Grund warnt die DLRG immer wieder vor Leichtsinn an den Badestellen und mahnt zur Vorsicht.