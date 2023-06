Sea Devils: Rückkehr ins Stadion Hoheluft nur unter Auflagen

Hamburgs Quarterback Preston Haire in Aktion. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Zwei Wochen nach der Football-Party vor der Rekordkulisse von 32 500 Zuschauern im Volksparkstadion gegen Rhein Fire kehren die Hamburg Sea Devils mit Problemen in ihre übliche Spielstätte zurück. In der vierten Partie der European League of Football empfangen die Hanseaten am Sonntag (16.25 Uhr) im Stadion Hoheluft die Berlin Thunder. Die sonst übliche Geräuschkulisse trotz der maximal 5000 Zuschauer in der Arena habe bereits in der vergangenen Saison zu Problemen mit Anwohnern geführt, erklärte Max Paatz, General Manager der Sea Devils, am Donnerstag und ergänzte:

Hamburg - „Wir haben erfahren, dass die Stadt uns Auflagen erteilt hat.“

Paatz verwies diesbezüglich auch auf ein Lärmschutz-Emissions-Gutachten, welches man habe erstellen lassen, und gab zu: „Das sollte uns zeigen, was eigentlich aufgrund behördlicher Vorgaben und baulicher Maßstäbe geht - und es geht eigentlich gar nichts. Wenn man sich regelkonform verhalten würde, dann wären 50 Dezibel erlaubt“ - (gehobene Zimmerlautstärke). Er habe auch „vollstes Verständnis“ für die Anwohner, fuhr er fort, schränkte jedoch ein: „Sport ist Teil des Stadtlebens und auch Teil der Gesellschaft. Ich möchte gerne eine Diskussion anstoßen, wie die Sportstadt Hamburg sich das zukünftig vorstellt.“

Für Sonntag habe man mit dem Sportamt und dem Büro von Sport- und Innensenator Andy Grote vereinbart, die Beschallung auf vier Stunden zu begrenzen. Selbst in dieser Zeit aber sollen die Zuschauer auf Tröten und Trommeln verzichten und nur leise Musik gespielt werden. „Ich glaube, die Fans werden das nicht toll finden. Und für uns ist das wirtschaftlich und imageschädigend am Ende des Tages“, stellte Paatz klar. dpa