Seehafenbetriebe begrüßen Ja zum Cosco-Einstieg

Das Containerschiff „Cosco Pride“ der chinesischen Reederei Cosco Shipping liegt am Containerterminal Tollerort. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat sich erfreut über die Zustimmung der Bundesregierung zu einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Hamburger Container-Terminal gezeigt. „Wir begrüßen die Freigabe der Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Terminal, die überfällig war“, sagte Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus am Donnerstag.

Berlin/Hamburg - Die politische Aufmerksamkeit sollte jetzt darauf liegen, den Hafen- und Logistikstandort Deutschland zu stärken. „Dafür braucht es in Deutschland nicht nur eine umfassende Ertüchtigung und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, sondern auch einen klaren ordnungspolitischen Rahmen.“ Für die Zeitenwende sei zudem eine nachvollziehbare Außen- und Außenwirtschaftspolitik erforderlich, betonte Hosseus.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach monatelangem Streit entschieden, eine Minderheitsbeteiligung von Cosco Shipping Ports Ltd am Terminal Tollerort in Höhe von maximal 24,99 Prozent freizugeben. Cosco wollte ursprünglich 35 Prozent der Betriebsgesellschaft übernehmen. Dagegen hatten mehrere Bundesministerien protestiert. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hatte sich erleichtert über die Entscheidung gezeigt und betont, nun könne das CTT zu einem bevorzugten Umschlagpunkt des langjährigen HHLA-Kunden Cosco ausgebaut werden, wo Ladungsströme zwischen Asien und Europa konzentriert würden. dpa