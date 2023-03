Charles III. und Camilla in Hamburg – Hier können Sie die Royals sehen

Von: Sebastian Peters

Wer König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in Hamburg sehen möchte, kann dies an folgenden Ort vielleicht schaffen. Der Royal-Ablauf in Hamburg:

Hamburg – Am 31. März empfängt Hamburg das britische Königspaar zu einem offiziellen Staatsbesuch. Bundespräsident Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender werden König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) durch die Hansestadt begleiten und wichtige Stationen ihres Aufenthalts besuchen.

König Charles in Hamburg – Hier können Sie den König und die Königsgemahlin sehen

King Charles in Hamburg 12:30 Uhr – Ankunft am Bahnhof Dammtor

Anschließend Niederlegung von Blumen am Kindertransport-Denkmal 12:50 Uhr – Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai 13:20 Uhr – Ankunft am Hamburger Rathausmarkt

Gemeinsame Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern am Hamburger Rathaus und Eintrag von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ins Goldene Buch im Hamburger Rathaus 14:00 Uhr – Gemeinsamer Besuch der Schiffsanlegestelle Dockland

Anschließend Kreuzfahrtterminal Altona: Bootsfahrt des Bundespräsidenten und von König Charles III. 14:05 Uhr – Gemeinsamer Besuch der Rudolf-Roß-Grundschule von Königin-Gemahlin Camilla und Frau Büdenbender Anschließend Schuppen 52

Empfang, gegeben von der britischen Botschaft

Zunächst werden sie das Denkmal „Kindertransport - Der letzte Abschied“ besichtigen, bevor sie eine Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai vornehmen. Das ehemalige Hauptgebäude St. Nikolai wurde 1943 während der britischen und amerikanischen Luftangriffe auf Hamburg zerstört.

Königsgemahlin Camilla will Rudolf-Roß-Grundschule besuchen

Nach einem Zusammentreffen mit Bürgerinnen und Bürgern vor dem Hamburger Rathaus, wo sich das Königspaar ins Goldene Buch eintragen werden wird, wollen sich Bundespräsident Steinmeier und der König während einer Bootsfahrt im Hafen mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu den Themen grüne Energie und Hafenentwicklung austauschen. Währenddessen werden Elke Büdenbender und die Königin-Gemahlin die Rudolf-Roß-Grundschule besuchen, die bilingual in Deutsch und Englisch unterrichtet.

Der Staatsbesuch endet schließlich mit einem Empfang auf Einladung der britischen Botschaft. Dies ist der erste offizielle Besuch des britischen Königspaars in Deutschland seit November 2020. Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender waren im September 2022 bei der Beisetzung von Königin Elizabeth II. im Vereinigten Königreich.

Der Staatsbesuch des britischen Königspaars in Hamburg gilt als wichtiger Meilenstein für die deutsch-britischen Beziehungen und soll eine Gelegenheit zur Vertiefung der Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen wie grüne Energie und Hafenentwicklung bieten.