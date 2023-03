Rockerkrieg in Wohngebiet? Zwei Tote nach Schießerei in Hamburg

Von: Marcel Prigge

Teilen

In Hamburg-Langenhorn sind nach Schüssen am späten Samstagabend zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. © Jonas Walzberg/dpa

Nach Schüssen am späten Samstagabend sind zwei Tote in Hamburg-Langenhorn entdeckt worden. Die Polizei gibt erste Details zur Tat bekannt. Die beiden Männer sollen sich demnach gekannt haben.

Update von Sonntag, 26. März, 20 Uhr: Laut Informationen der Bild soll es sich nur beim Opfer um das Mitglied einer Rockergruppe gehandelt haben. Der Täter, der sich nach den Schüssen auf den 42-Jährigen selbst erschossen hat, gehörte demnach keiner Rockervereinigung an. Dies hatte zuvor das Hamburger Abendblatt berichtet. Die Polizei Hamburg gab zu dieser und anderer Spekulationen über eine Nähe der beiden Toten zum Rockermilieu keine Stellungnahme ab.

Update von Sonntag, 26. März, 13:10 Uhr: Nachdem am späten Samstagabend, 25. März 2023, in Hamburg-Langenhorn zwei Männer durch eine Schusswaffe getötet wurden, gibt die Polizei erste Details zur Tat bekannt. Demnach hätten sich beiden Männer laut Aussage der Beamten gekannt.

Ein 50-Jähriger soll mit einem Revolver mehrere Schüsse auf einen 42-Jährigen abgegeben haben, heißt es vonseiten der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin soll der Schütze die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur den Tod der beiden Männer feststellen. Die Tat ereignete sich am Wohnort des 50-Jährigen.

Die Polizei machte am Sonntag keine Angaben dazu, ob es bei der Tat Bezüge ins Rockermilieu gibt. Dies hatte das Hamburger Abendblatt berichtet. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.

Nachdem die Polizei am späten Samstagabend in die Wohnsiedlung in Hamburg-Langenhorn gerufen wurde, fanden die Beamten zwei tote Männer vor. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. © Jonas Walzberg/dpa

Zwei Tote nach Schießerei in Langenhorn: Opfer sollen Mitglieder einer Rockervereinigung sein

Erstmeldung vom Sonntag, 26. März 2023, 9:35 Uhr: Hamburg – Zu einer Schießerei mit zwei Toten ist es am späten Samstagabend, 25. März 2023, in Hamburg-Langenhorn gekommen. Neben einem der Opfer soll ein Revolver gelegen haben. Es soll sich bei den beiden toten Männern um Mitglieder einer Rockervereinigung handeln.

Schüsse in Hamburg-Langenhorn: Zwei Tote zwischen Mehrfamilienhäuser entdeckt

Laut Informationen der Bild sollen um 23:32 Uhr am Samstagabend mehrere Zeugen Schüsse in der Straße Reeborn in Hamburg-Langenhorn gemeldet haben. Zu dem Großeinsatz rückten 28 Streifenwagen aus. Zwischen zwei Mehrfamilienhäuser hätten die Polizeibeamten die beiden Toten entdeckt haben.

Beide Männer seien offenbar sofort tot gewesen. Nach Angaben des Hamburger Abendblatts lag neben einem der Opfer ein Revolver. Laut den ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft, sei einer der Männer durch mehrere Schüsse getötet worden. Der mutmaßliche Schütze solle sich anschließend selbst gerichtet haben. Die genauen Identitäten standen am frühen Sonntagmorgen noch nicht fest.

Nach Schießerei in Langenhorn: Aggressive Schaulustige am Tatort

Weiter heißt es, dass sich rund 30 Minuten nach den Schüssen mehrere aufgebrachte Männer am Tatort versammelten und sich aggressiv verhielten. Polizisten hätten daraufhin den Bereich weiträumig abgesperrt. Auch eine Sichtschutzwand sei aufgestellt worden.

Nach Informationen des Abendblattes soll es sich bei den Toten um Mitglieder einer Rockervereinigung handeln. Die Ermittlungen – auch mit Vernehmungen am Tatort – dauern an.