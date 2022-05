SEK stürmt Wohnung und findet Waffen – Bewohner darf aber bleiben

Von: Sebastian Peters

Das SEK stürmte die Wohnung(Symbolbild) © Elias Bartl

Das SEK hat in Osdorf eine Wohnung gestürmt. Der dort lebende Mann soll zuvor seine Ehefrau angegriffen haben und mehrere Waffen besitzen.

Hamburg – Schon häufiger soll ein Mann in Osdorf gewalttätig gegenüber seiner Ehefrau gewesen sein. Am Dienstag, 17. Mai 2022, gegen 23:00 Uhr wählt die Frau schließlich den Notruf und hofft bei der Polizei Hamburg auf Hilfe. Und die kommt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte des Sondereinheitskommando SEK stürmen die Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Bornheide.

Mit Maschinengewehren und einer Ramme verschaffen sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der Wohnung. Der im Jahr 1998 geborene Mann konnte unverletzt in der Wohnung überwältigt werden. Bei der anschließenden Durchsuchungen fanden die Ermittler tatsächlich mehrere Schusswaffen.