Senat verurteilt Völkerrechtsverletzungen durch Russland

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Der rot-grüne Hamburger Senat hat sich sehr besorgt über das Vorgehen Russlands in der Ukraine und die Zuspitzung der Lage gezeigt. Die Bundesregierung habe „die eklatanten Völkerrechtsverletzungen und diesen Einmarsch Russlands in die Ukraine sehr scharf verurteilt - und dem schließt sich der Hamburger Senat ausdrücklich an“, sagte die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag.

Hamburg - Bürgermeister Peter Tschentscher habe bereits Ende vergangener Woche mit der Ukrainischen Generalkonsulin über die Lage gesprochen „und ihr die große Solidarität Hamburgs versichert“.

Ein Aussetzung der Städtepartnerschaft Hamburgs mit dem russischen St. Petersburg sei nicht beabsichtigt, sagte Offen. Die Partnerschaft sei 1957 im Kalten Krieg begründet worden. „Der Hamburger Senat ist der Auffassung, dass dieses Band zwischen den beiden Städten gerade in schwierigen Zeiten nationalstaatlicher Konflikte auf keinen Fall verloren gehen darf.“ Vielmehr könne die Partnerschaft mit ihrem Austausch auf vielen Ebenen auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und dem friedlichem Miteinander leisten. dpa