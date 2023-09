Seniorinnen und Senioren demonstrieren für mehr Geld

Eine Person hält 12 Euro in der Hand. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rund 700 Seniorinnen und Senioren haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt für mehr Geld demonstriert. Sie forderten einen steuer-, abgaben- und anrechnungsfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro, der zur Hälfte in diesem und zur anderen Hälfte im kommenden Jahr ausbezahlt werden soll. Außerdem verlangten sie ein verbilligtes Deutschlandticket für Hamburger Seniorinnen und Senioren in Höhe von 29 Euro.

Hamburg - Nach Angaben der Polizei gab es bei der unter anderem vom Sozialverband SoVD, von der Arbeiterwohlfahrt AWO und von der Gewerkschaft Verdi organisierten Demonstration keinerlei Auffälligkeiten.

Den Organisatoren zufolge gelten in Hamburg rund 67.000 ältere Menschen über 65 Jahre als arm. 53 Prozent der Rentnerinnen und Rentner beziehe eine Rente von unter 1000 Euro. Hamburgs SoVD-Chef Klaus Wicher betonte: „Mehr als 35.000 Rentnerinnen und Rentner in Hamburg haben einen Nebenjob, weil bei vielen die Rente nicht reicht.“ Und nicht wenige stünden inzwischen in den Schlangen bei den Hamburger Tafeln. „Rentnerinnen und Rentner fühlen sich zu Recht vergessen und abgehängt.“ dpa