Serena Williams kommt im Mai zur Digitalmesse OMR in Hamburg

Tennisspielerin Serena Williams nimmt den Jackie-Robinson-Sportpreis bei den 54. NAACP Image Awards im Civic Auditorium entgegen. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/Archivbild

Prominenter Besuch auf dem Digitalfestival OMR in Hamburg: In diesem Jahr wird Tennisstar Serena Williams erwartet. Auf der Bühne wird sie dabei nicht nur über Tennis sprechen.

Hamburg - Tennisstar Serena Williams wird im Mai einer der prominenten Gäste des Digitalfestivals OMR in Hamburg sein. Die 41-Jährige werde auf der Bühne über ihre Erfahrungen als Investorin und Unternehmerin sprechen, teilte OMR am Donnerstag in Hamburg mit. Der Auftritt sei einer der ersten in Europa seit dem Ende ihrer Tenniskarriere im Herbst 2022. Die US-Amerikanerin hatte 1999 als 17-Jährige zum ersten Mal einen Grand-Slam-Titel gewonnen, 22 weitere folgten. Williams hat zudem eine Modemarke aufgebaut und eine Schmuckkollektion herausgebracht.

Das Branchen-Festival OMR in Hamburg erwartet auch in diesem Jahr wieder etwa 70.000 Besucher am 9. und 10. Mai. Die Digitalmesse steht für eine Mischung aus Fachmesse mit prominenten Rednern und kleinem Musik-Festival. Im vergangenen Jahr gehörten der US-Schauspieler Ashton Kutcher und Star-Regisseur Quentin Tarantino sowie Deichkind, Marteria und Sido zu den Stars der Veranstaltung.

Die OMR-Messe gibt es seit 2011. Sie dreht sich um Digital-Business und Marketing. dpa