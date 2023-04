Sieben Festnahmen nach Einbrüchen

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nach einer Serie von Einbrüchen im März und am Osterwochenende hat die Hamburger Polizei sieben Tatverdächtige festgenommen. Unter ihnen seien zwei 13-jährige Mädchen, die bereits Mitte März von den Bewohnern eines Einfamilienhauses in Hamburg-Lokstedt bei einem Einbruchsversuch erwischt worden waren.

Hamburg - Die beiden Kinder seien nun erneut in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes gegeben worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die übrigen fünf Festgenommenen - drei junge Frauen im Alter von 15, 16 und 20 Jahren sowie zwei 16-jährige Männer - seien in die Untersuchungshaftanstalt gebracht worden.

Die Festnahmen hätten bereits am vergangenen Wochenende zu einem deutlichen Rückgang von Einbruchstaten in Hamburg geführt, hieß es. Bei den Ermittlungen soll nun geprüft werden, ob die Verdächtigen als „reisende Täter“ zu einer oder mehreren Banden gehören. dpa