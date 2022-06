Sieger von „Vertell doch mal!“-Wettbewerb vorgestellt

„Schreib' etwas zum Thema 'Op dat Leven!' (Auf das Leben)“! - So lautete der Aufruf zum 34. niederdeutschen „Vertell doch mal!“-Wettbewerb von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Rund 1300 plattdeutsche Erzählungen wurden eingesandt. Am Sonntag wurden die fünf besten Geschichten im Hamburger Ohnsorg-Theater bekannt gegeben, teilte der NDR mit. Mit dabei waren zwei Mitglieder der Band Santiano, die in diesem Jahr Botschafter des Wettbewerbs war:

Hamburg - Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen trat mit seinem Song „Mien Land“ auf, und Axel Stosberg trug eine der Siegergeschichten vor. Die 26 besten Geschichten erscheinen im diesjährigen „Vertell doch mal!“-Buch.

Der erste Preis geht an Wolfgang Krischke aus Hamburg für „Doden Winkel“ (Thema: Der Tod kommt zu Besuch). Mit dem zweiten Preis wurde Heiko Thomsen aus Hamburg für „Wi mööt hier rut!“ (Thema: Quarantäne aus der Sicht eines Coronavirus) ausgezeichnet. Der dritte Preis geht an Holger Wittschen aus Weyhe in Niedersachsen für „Levenswunner“ (Thema: Der Junge Theo muss alle zwei Tage zur Dialyse. An seinem Geburtstag ist eine Spenderniere für ihn gefunden worden). Vierter Preis für Martha-Luise Lessing aus Trappenkamp (Schleswig-Holstein) für „1962“ (Thema: die Sturmflut in Hamburg). Fünfter Preis für Regine Wroblewski aus Oldenburg in Holstein für „De annere Siet“ (Thema: die Geburt aus der Sicht des Geborenen). dpa