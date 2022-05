Signa kommt bei Vermietung des Elbtowers voran

Eine Visualisierung zeigt das geplanten Bauvorhaben „Elbtower“ in der Hafencity. © SIGNA-Chipperfield/HafenCity Hamburg GmbH/dpa/Archivbild

Die Vermietung von Flächen im geplanten Elbtower in der Hafencity kommt nach Angaben des Projektentwicklers Signa voran. Die International Workplace Group (IWG), ein Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen, werde in dem Hochhaus nach der für 2025 geplanten Fertigstellung rund 4000 Quadratmeter in drei Etagen anmieten, teilte Signa Real Estate am Dienstag mit.

Hamburg - „Die Nachfrage nach den modernen Bürokonzepten des Elbtowers ist bei Unternehmen sehr hoch“, sagte deren Chef Timo Herzberg der Mitteilung zufolge. „Mit weiteren Mietinteressenten stehen wir in finalen Verhandlungen, so dass wir in Kürze die nächsten Mieter bekannt geben können.“

Die Baugenehmigung für das Hochhausprojekt ist inzwischen erteilt. Für den Baustart peilt der Projektentwickler das letzte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 an. Die Hamburger Bürgerschaft hat indes die Übergabe des Grundstücks an den Elbbrücken an Signa an Bedingungen wie gesicherte Gesamtfinanzierung und eine bestimmte Vermietungsquote geknüpft. Bislang waren die Hotelkette Nobu sowie die Hamburg Commercial Bank (HCOB) als kommende Mieter im Elbtower bekannt.

Der vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Elbtower soll in die von Frankfurter Wolkenkratzern dominierte Topliga der höchsten Hochhäuser in Deutschland vorstoßen: Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird der Elbtower bundesweite Nummer drei hinter dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in der Mainmetropole. Signa Real Estate gehört zur Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, die in Deutschland auch als Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt ist. dpa